Нефть понемногу дорожает на биржах

Баррель марки Brent торгуется этим вечером выше отметки в 62 доллара. Одной из причин роста цен, как передает агентство Интерфакс, стали новости о том, что организация стран-экспортеров нефти не исключает резкого понижения прогноза добычи государствами, которые не входят в картель. Кроме того, спрос может вырасти, если США и Китай подпишут предварительные торговые соглашения, — говорят представители ОПЕК.