Нефть понемногу дорожает на биржах

Баррель марки Brent торгуется этим вечером выше отметки в 62 доллара. Одной из причин роста цен, как передает агентство Интерфакс, стали новости о том, что организация стран-экспортеров нефти не исключает резкого понижения прогноза добычи государствами, которые не входят в картель. Кроме того, спрос может вырасти, если США и Китай подпишут предварительные торговые соглашения, — говорят представители ОПЕК.
2019-11-13T20:02:00+03:00
2019-11-13T20:12:14+03:00
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20:02, 13 ноября 2019
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