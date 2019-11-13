«Нафтогаз» отказался обнулить взаимные претензии с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» не согласен обнулить взаимные претензии и судебные разбирательства с «Газпромом», однако готов рассмотреть другие варианты. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА Новости. Напомним, ранее в ходе переговоров представители России предложили отказаться от взаимных претензий для решения газового вопроса. Однако по словам Витренко, Украина не может забыть решение Стокгольмского арбитража. Всего «Нафтогаз» оценил свои претензии к «Газпрому» в 22 млрд долларов. Эта сумма включает в себя почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, иск на 12 млрд долларов и 7 млрд штрафа от Антимонопольного комитета Украины. При этом «Нафтогаз» ранее заявлял о готовности снизить исковые требования с 12 до двух млрд долларов, если «Газпром» продолжит транзит газа с 2020 года. Напомним, действующий договор истекает в конце этого года.