«Нафтогаз» отказался обнулить взаимные претензии с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» не согласен обнулить взаимные претензии и судебные разбирательства с «Газпромом», однако готов рассмотреть другие варианты. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА Новости. Напомним, ранее в ходе переговоров представители России предложили отказаться от взаимных претензий для решения газового вопроса. Однако по словам Витренко, Украина не может забыть решение Стокгольмского арбитража. Всего «Нафтогаз» оценил свои претензии к «Газпрому» в 22 млрд долларов. Эта сумма включает в себя почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, иск на 12 млрд долларов и 7 млрд штрафа от Антимонопольного комитета Украины. При этом «Нафтогаз» ранее заявлял о готовности снизить исковые требования с 12 до двух млрд долларов, если «Газпром» продолжит транзит газа с 2020 года. Напомним, действующий договор истекает в конце этого года.
2019-11-13T19:59:00+03:00
2019-11-13T20:02:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2536831-echo.html
https://cdn.echo.msk.ru/files/3182515.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:59, 13 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…
30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…