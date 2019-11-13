Арестованный историк Олег Соколов готов оказать материальную помощь семье убитой Анастасии Ещенко

Об этом сегодня сказал адвокат Соколова Александр Почуев. Защита пыталась связаться с родными убитой, но разговор не состоялся, — добавил он. Тем временем, сегодня руководство Санкт-Петербургского госуниверситета объявило о том, что увольняет Соколова за аморальный поступок.