Арестованный историк Олег Соколов готов оказать материальную помощь семье убитой Анастасии Ещенко

Об этом сегодня сказал адвокат Соколова Александр Почуев. Защита пыталась связаться с родными убитой, но разговор не состоялся, — добавил он. Тем временем, сегодня руководство Санкт-Петербургского госуниверситета объявило о том, что увольняет Соколова за аморальный поступок.
2019-11-13T20:01:00+03:00
2019-11-13T20:10:11+03:00
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20:01, 13 ноября 2019
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