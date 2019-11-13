Члены президентского СПЧ собираются встретиться с руководством силовых структур из-за расследования московского дела

Члены президентского Совета по правам человека собираются встретиться с руководством силовых структур из-за расследования «московского дела». Они считают несоразмерным наказание участникам протестных акций в столице. Об этом сайту «МБХ медиа» сказал глава комитета по гражданским свободам Николай Сванидзе. Сегодня на заседании СПЧ обсуждали ситуацию вокруг нескольких фигурантов «московского дела». Сообщается, что глава СПЧ Валерий Фадеев будет просить Генпрокуратуру и Следственный комитет оценить соразмерность наказания Егору Жукову, Сергею Фомину и Самариддину Раджабову.
2019-11-13T20:00:00+03:00
2019-11-13T20:15:46+03:00
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20:00, 13 ноября 2019
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