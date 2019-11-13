Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, уволили из СПбГУ

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов уволен за аморальный поступок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза. Приказ был подписан 11 ноября. В тот же день историку предъявили обвинение в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. На допросе Соколов признал свою вину. Суд арестовал его на два месяца, Соколов был отправлен в СИЗО.
2019-11-13T19:42:00+03:00
2019-11-13T19:44:15+03:00
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19:42, 13 ноября 2019
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