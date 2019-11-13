Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, уволили из СПбГУ

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов уволен за аморальный поступок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза. Приказ был подписан 11 ноября. В тот же день историку предъявили обвинение в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. На допросе Соколов признал свою вину. Суд арестовал его на два месяца, Соколов был отправлен в СИЗО.