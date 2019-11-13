Министерство финансов признало сегодня несостоявшимся один из аукционов по продаже облигаций федерального займа

Срок погашения этих бумаг – ноябрь 2025-го года. Как пояснили в ведомстве, аукцион признан несостоявшимся из-за возросшей волатильности рынка. В целом, в четвертом квартале Минфин, как сообщается, планирует предложить на аукционе облигации на 420 миллиардов рублей.
2019-11-13T19:33:00+03:00
2019-11-13T19:40:11+03:00
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19:33, 13 ноября 2019
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