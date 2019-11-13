Министерство финансов признало сегодня несостоявшимся один из аукционов по продаже облигаций федерального займа

Срок погашения этих бумаг – ноябрь 2025-го года. Как пояснили в ведомстве, аукцион признан несостоявшимся из-за возросшей волатильности рынка. В целом, в четвертом квартале Минфин, как сообщается, планирует предложить на аукционе облигации на 420 миллиардов рублей.