Российские паспорта уже получили почти 40 тысяч жителей самопровозглашенной ЛНР

Еще свыше 60 тысяч подали заявление на получение гражданства России в упрощенном порядке, — говорят местные власти. Соответствующий указ об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям ЛНР и ДНР президент России Владимир Путин подписал в апреле.