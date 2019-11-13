Одного из фигурантов дела об угрозе судье отпускают под подписку о невыезде

Об этом агентству Интерфакс сказал адвокат Сергея Половца. Само дело о призывах к экстремистской деятельности возбуждено за публикации комментариев в адрес судьи Алексея Криворучко, — подтверждает защита. Между тем, сегодня же судья Басманного суда Юлия Сафина арестовала второго обвиняемого по этому делу Алексея Вересова. Кроме того, стало известно, что в аэропорту Внуково был задержан третий подозреваемый Евгений Ерзунов. Именно Половец дал на него показания.