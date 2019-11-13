Одного из фигурантов дела об угрозе судье отпускают под подписку о невыезде

Об этом агентству Интерфакс сказал адвокат Сергея Половца. Само дело о призывах к экстремистской деятельности возбуждено за публикации комментариев в адрес судьи Алексея Криворучко, — подтверждает защита. Между тем, сегодня же судья Басманного суда Юлия Сафина арестовала второго обвиняемого по этому делу Алексея Вересова. Кроме того, стало известно, что в аэропорту Внуково был задержан третий подозреваемый Евгений Ерзунов. Именно Половец дал на него показания.
2019-11-13T19:31:00+03:00
2019-11-13T19:31:44+03:00
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19:31, 13 ноября 2019
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