Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о введении рынка земли

Документ отменяет с октября следующего года запрет на отчуждение сельскохозяйственных земель всех форм собственности. Во время дебатов у стен украинского парламента проходила акция протеста. Сторонники законопроекта считают, что он должен дать импульс роста экономики. Критики обвиняют в том, что документ обслуживает интересы иностранного капитала.
2019-11-13T19:03:00+03:00
2019-11-13T19:26:02+03:00
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19:03, 13 ноября 2019
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