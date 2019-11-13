Брюссельский институт вступился за физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене

Представители учреждения заявили, что ученый не раскрывал секретной информации.

Фон Кармановский институт гидродинамики в Брюсселе провел тщательное расследование, но не обнаружил следов раскрытия информации ученым Виктором Кудрявцевым. Об этом говорится в заявлении учреждения, которое цитирует «Интерфакс». Российский физик, сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения участвовал в финансируемом Фон Кармановским институтом проекте TRANSHYBERIAN. По данным адвоката Кудрявцева, ученого обвиняют в том, что он передал секретные данные в двух электронных письмах за март и октябрь 2013 года. Их адресатом был брюссельский институт. По версии следствия, эти сведения выходили за рамки совместного проекта и могли быть использованы при создании нового оружия. Между тем, иностранное учреждение подчеркивает, что ничего секретного в TRANSHYBERIAN не было, а сам проект исключал военные исследования и был направлен на разработки в области создания космических челноков, капсул и тому подобного.

Кудрявцева в конце сентября освободили из-под ареста из-за обнаружения у него онкологического заболевания. Под стражей остается его ученик Роман Ковалев, с которым они вместе работали по программе Фон Кармановского института.