Подмосковная полиция проверяет сообщения об угрозах сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской

Неизвестный также вымогает у семьи деньги, — рассказали агентству Интерфакс в областном главке полиции. По некоторым данным, сами угрозы поступают через социальные сети. В своем телеграм-канале Рудковская подтвердила эту информацию и выразила надежду на то, что полиция разберется в этой ситуации. Также она отметила, новые угрозы ее семье продолжают поступать.
2019-11-13T18:33:00+03:00
2019-11-13T19:19:53+03:00
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18:33, 13 ноября 2019
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