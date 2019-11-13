Подмосковная полиция проверяет сообщения об угрозах сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской

Неизвестный также вымогает у семьи деньги, — рассказали агентству Интерфакс в областном главке полиции. По некоторым данным, сами угрозы поступают через социальные сети. В своем телеграм-канале Рудковская подтвердила эту информацию и выразила надежду на то, что полиция разберется в этой ситуации. Также она отметила, новые угрозы ее семье продолжают поступать.