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18:31, 13 ноября 2019

Бельгийский институт, который сотрудничал с ученым Кудрявцевым: российский физик не раскрывал им секретной информации

Бельгийский институт, который сотрудничал с ученым Виктором Кудрявцевым, настаивает, что российский физик не раскрывал им секретной информации. Исследовательская организация провела тщательное расследование, — подчеркнули в институте. Кудрявцева задержали в прошлом году и обвинили в государственной измене. Он вины не признает. По словам защиты, следствие считает, что шесть лет назад ученый передал секретные данные в двух письмах, которые он отправил по электронной почте Фон Кармановскому институту гидродинамики. Больше года 76-летний ученый провел под арестом, лишь в сентябре ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.



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