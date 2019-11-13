В Вашингтоне стартовали открытые слушания по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа

Сегодня здесь должны выступить глава посольства США в Киеве Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Вопрос об импичменте возник после скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Оппоненты главы Белого дома считают, что Трамп использовал свое положение для борьбы с вероятным противником на предстоящих выборах Джо Байденом. Президент обвинения отвергает и называет происходящее «охотой на ведьм».
2019-11-13T18:30:00+03:00
2019-11-13T18:31:07+03:00
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18:30, 13 ноября 2019
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