В Вашингтоне стартовали открытые слушания по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа

Сегодня здесь должны выступить глава посольства США в Киеве Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Вопрос об импичменте возник после скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Оппоненты главы Белого дома считают, что Трамп использовал свое положение для борьбы с вероятным противником на предстоящих выборах Джо Байденом. Президент обвинения отвергает и называет происходящее «охотой на ведьм».