Илья Ковальчук может быть выведен из состава клуба Национальной хоккейной лиги Лос-Анджелес Кингз

Ковальчук при этом не покидает клуб, а сможет тренироваться с командой. Об этом написал в своем твиттере известный журналист телеканала Спортснет Элиот Фридман. В его изложении новость звучит еще более странно. Ковальчук по его словам не будет играть, но клуб приветствует его участие в тренировках. То есть, мы тебя отстраняем, но если хочешь приходи подвигаться. В клубе начали объяснять, что любой игрок может не попадать в состав, но в таких случаях речь о бессрочном запасе не идет. Надежда на возвращение есть. На словах ее Ковальчуку и подарили. В этом сезоне он играет неважно. За 17 матчей набрал всего 9 очков. В прошлом было не лучше 43 в 63 встречах. Он не всегда попадал в заявку, но ситуация была иной. Илья вернулся в НХЛ после того, как выиграл в России два Кубка Гагарина вместе со СКА и стал олимпийским Чемпионом со сборной России, но возвращение не сложилось. Впрочем, нападающий всегда может вернуться еще раз. Как говорит Президент омского Авангарда Максим Сушинский интерес к Илье будет далеко не в одном клубе. Слово за ним.

По контракту, который заканчивается в 2011 году, Ковальчук получат более 6 миллионов долларов в год.