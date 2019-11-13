Власти Венесуэлы сообщили о попытке захвата венесуэльского посольства в Бразилии

Сообщается, что на территорию посольства проникла группа сторонников Хуана Гуайдо. Им помогли сотрудники дипмиссии, которые перешли на сторону венесуэльской оппозиции. Временный поверенный в делах Венесуэлы в Бразилии Фредди Мереготе попросил о помощи. По его словам, неизвестные лица продолжают находиться на территории посольства, несмотря на то, что дипломатам удалось выдворить их из здания. Руководство дипмиссии призывает международное сообщество дать свою оценку происходящему.

Тем временем, сторонники левых политических сил Бразилии устроили стихийный митинг у ворот посольства Венесуэлы. Они бьют в барабаны и скандируют лозунги в поддержку Николаса Мадуро, — передает с места событий корреспондент ТАСС.