Власти Венеции обьявили режим стихийного бедствия из-за масштабного наводнения

Обзор иностранной прессы:

Это самое крупное наводнение в Венеции за последние 50 лет, — пишет американская The New York Times, — В результате закрыты все школы. На кадрах из затопленного города видно, как столы и стулья из уличных кафе плавают в воде, а полицейские стоят по колено в воде. Это явление называется Acqua Alta («Высокая вода»). Некоторые горожане даже вынуждены были использовать надувные лодки и резиновые сапоги. Вода затопила множество исторических палаццо, магазины, склады и отели. Это, как говорится в статье, ещё одно доказательство того, что Венеция постепенно уходит под воду: эксперты издания утверждают, что она тонет на пару сантиметров в год. Другими словами, такие серьёзные наводнения будут повторяться чаще.

Издание Il Gazzettino вышло с публикацией под заголовком «Аква Альта. Страх и ненависть в Венеции» (это переиначенное название книги о порядках в Белом Доме Дональда Трампа). В статье говорится, что горожане вынуждены были забаррикадироваться в своих домах. Власти же называют происходящее «близким к апокалипсису».

Американская телекомпания CNN приводит данные о том, что почти весь город затоплен — 85 процентов. Все пострадавшие от «Высокой воды» смогут получить компенсации, утверждают власти города.

«Насколько безопасно ехать сейчас в Венецию?», — этим вопросом задаётся британская Daily Express. Туристам вместе с традиционными зонтами отели выдают резиновые сапоги с высоким голенищем. Многие реагируют на это как на экзотику и даже радуются такому опыту. Эту тему начали эксплуатировать и музеи, которые до сих пор остаются открытыми. В официальном твиттер-аккаунте одного из них написано: «Высокая вода? Вам это будет по душе, если вы тритон или нереида. Для всех остальных мы открыты». К.ц.

Телеканал SkyNews провёл расследование о том, почему за десятки лет власти Венеции так и не справились регулярными наводнениями: журналисты утверждают, что причиной тому хронически плохой менеджмент — если бы руководство города не завалило масштабные инфраструктурные проекты по защите города и не допустило бы дальнейшего загрязнения экологии Венеции, жемчужина Италии была бы защищена от наводнений.

По официальным данным, в результате наводнения в Венеции погибли два местных жителя.