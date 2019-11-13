Росгвардия передала в МВД жалобу Сосновской, которую ударили в живот при задержании на протестной акции 10 августа

Росгвардия передала в МВД жалобу Дарьи Сосновской, которую ударили в живот при задержании на протестной акции 10 августа, — рассказала Интерфаксу адвокат пострадавшей Татьяна Молоканова. Ранее жалобу на проверку в Росгвардию передал Следственный комитет.

По словам Сосновской, полицейские ударили ее в живот и по голове, когда пытались посадить в автозак. В МВД объявили о проведении служебной проверки по факту этого инцидента.