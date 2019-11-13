Декларации об амнистии капитала не могут стать основанием для налоговых или административных дел

С таким разъяснением выступил президиум Верховного суда. Ранее суд запретил использовать декларации в уголовных делах.

Напомню, — ФСБ изъяло декларацию бизнесмена Валерия Израйлита и использовала ее в качестве доказательства.

Смольненский районный суд Петербурга на вчерашнем заседании отказался изъять декларацию из материалов дела. Это противоречит решению Верховного суда, — сказала в эфире телеканала РБК адвокат бизнесмена Виктория Бурковская

Дополнительное разъяснение президиума Верховного суда появилось после выступления президента Путина. Он поручил правительству и самим бизнесменам следить за соблюдением запрета на использование деклараций против предпринимателей



По данным министра финансов Антона Силуанова, в рамках амнистии подано порядка 19 тысяч деклараций. Общая сумма задекларированного имущества — около 35 миллиардов евро.