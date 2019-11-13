Ученики арестованного историка Олега Соколова начали получать угрозы в свой адрес

Один из них уже пожаловался в Следственный комитет.

Студент Института истории СПбГУ Сабир Еникеев обратился в Следственный комитет в связи с поступившими угрозами. В последние дни, как пишет Еникеев у себя на странице Вконтакте, ему в социальных сетях обещают устроить расправу. Так, на опубликованных скриншотах видно, что неизвестные грозятся «размазать его по мостовой» и «заставить молить о пощаде». Всего студент получил не менее пяти угроз с разных аккаунтов. Травля усилилась после того, как имя студента прозвучало в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». В эфире публицист и научный оппонент Соколова Евгений Понасенков призвал внимательно следить за Еникеевым.

Между тем, сам Еникеев никак ситуацию с Соколовым, который был его научный руководителем, не комментирует. Он не пытается защищать доцента или оправдывать его действия. Судя по всему, студента вспомнили из-за скандального инцидента, который ранее произошел на открытой лекции Соколова. На неё пришли последователи Понасенкова и начали публично критиковать работы доцента. Еникеев был одним из тех, кто силой вытолкал их за двери аудитории.

Между тем, сейчас становятся известны новые факты из биографии доцента Соколова. В частности, по словам его старых знакомых, почти 40 лет назад будущий доцент по неосторожности утопил корабль – один человек погиб, запутавшись в снастях.