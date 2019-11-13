В Мещанском суде Москвы сегодня допросили ключевого свидетеля по делу «Седьмой студии»

Экс-бухгалтер организации Нина Масляева заявила, что обвиняемые распорядились создать «чёрную кассу» и обналичивать деньги.

Допрос Масляевой, занявший все сегодняшнее заседание, продолжался на протяжении нескольких часов. Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» рассказала, что вскоре после устройства на работу в организацию её попросили сформировать «чёрную кассу», из которой выплачивались зарплаты сотрудникам и финансировались декорации. По словам Масляевой, инициатором этой схемы был бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Также она рассказала о сдаче фиктивных отчетов по госконтракту с министерством культуры. Кроме того, экс-бухгалтер утверждает, что стоимость спектаклей «Седьмой студии» завышалась, а часть средств присваивалась. Кто получал эти деньги, Масляева не уточнила.

По мнению свидетельницы, даже ее прием на работу в организацию был неслучаен: на нее якобы решили взвалить возможные проблемы с законом из-за того, что Масляева уже была судима.

Допрос экс-бухгалтера начался еще около полудня, заседание продолжается до сих пор. Как пишет «Коммерсант», около часа назад судья Олеся Менделеева перестала выпускать кого-либо из зала. По ходатайству прокуратуры будут заслушаны показания Масляевой, которые она дала на следствии и первом процессе.

Фигурантов дела «Седьмой студии», среди которых – режиссер Кирилл Серебренников, обвиняют в хищении не меньше 133 миллионов рублей, выделенных на проект «Платформа». Масляева стала единственной, кто признал вину и заключил сделку со следствием. В ноябре процесс стартовал снова после того, как были проведены новые экспертизы.

После «Седьмой студии» Масляева работала в театре «У Никитских ворот». Сегодня стало известно о ее увольнении из этого учреждения.