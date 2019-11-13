Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца Вересова, обвиняемого в призыв в соцсетях к расправе над судьей

По подозрению в угрозе убийством задержаны еще два человека.

Заседание по мере пресечения Алексею Вересову проходило в закрытом режиме в целях безопасности участников процесса. Об этом ходатайствовал представитель СК, ссылаясь на необходимость соблюдения тайны следствия. Защита же возразила, отметив, что закрыть заседание хотят из-за резонансности дела. Адвокат Мансур Гильманов, как сообщает издание «Медиазона», рассказал, что ему не дали пообщаться подзащитным и согласовать с ним позицию. Признает ли Вересов свою вину, защитник не знает. Мужчину задержали 11 ноября, доставили в Москву из Удмуртии, потом у него дома прошел обыск. Вересову предъявили обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета за пост в соцсети «ВКонтакте». Он выложил фотографию судьи Тверского суда Алексей Криворучко, приговорившего фигуранта так называемого «московского дела», актера Павла Устинова к 3,5 годам лишения свободы за то, что тот якобы вывихнул плечо росгвардейцу. Под снимком Вересов написал: «Сожгите его». За пост с угрозами в адрес Криворучко ранее также задержали Сергея Половца. Как рассказал адвокат Евгений Червонный, он перепостил запись в Twitter о приговоре Устинову, но из-за алгоритмов в ленту Половца попал и комментарий одного из пользователей со словами: «Судья К., ходи оглядывайся, скоро тебе смерть». За этот репост предъявили обвинение по статье об угрозе убийством судье. Сегодня в аэропорту Внуково задержали и автора самого комментария – Евгения Ерзунова.

Приговор Павлу Устинову вызвал широкий общественный резонанс, подняв волну критики в адрес судьи Алексея Криворучко. Мосгорсуд впоследствии изменил приговор актеру на год лишения свободы условно.