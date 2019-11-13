Фадеев обратится в Генпрокуратуру и СК с просьбой оценить соразмерность наказания фигурантам «московского дела»

Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев обратится в Генпрокуратуру и следственный комитет с просьбой оценить соразмерность наказания фигурантам так называемого «московского дела» Егору Жукову, Сергею Фомину и Самареддину Раджабову. Фадеев добавил, что эти три дела берет под личный контроль.