Госдума может рассмотреть во втором чтении поправки к закону о зарубежных СМИ-иностранных агентов

Госдума уже на следующей неделе может рассмотреть во втором чтении поправки к закону о зарубежных СМИ-иностранных агентов

Такой статус могут получить и физические лица. В частности, блогеры, получающие средства из-за рубежа

Профильный комитет Госдумы поддержал эти предложения, — пишет «Коммерсантъ». Подробнее об этой публикации – Лев Гулько

Эксперты, опрошенные Коммерсантом считают, что если законопроект будет принят в нынешнем виде, под него может попасть полстраны – теоретически это может коснуться граждан, работающих в компаниях с иностранным финансированием или ученых, получивших зарубежные гранты.

Авторы поправок уверены, что злоупотребления исключены – действие закона будет максимально избирательным, — сказал руководитель Комитета по информационной политике Леонид Левин, — его цитирует Интерфакс.

Союз журналистов России изучает законопроект, — сказал Эху председатель Союза Владимир Соловьев

Соловьев надеется, что перед принятием закона депутаты проконсультируются с Союзом журналистов.

Сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер считает предложенные поправки очередным наступлением на свободу слова

В завершении темы – комментарий нашего политического обозревателя Антона Ореха

Это реплика Антона Ореха.