Татьяна Кадукина, жительница села Санниково в Алтайском крае, встала на колени перед премьер-министром с просьбой решить ее проблему. В доме три года нет горячей воды.

Женщина утверждает, что долгое время не может попасть на прием к губернатору Виктору Томенко.

Премьер-министр Медведев поручил решить вопрос. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обещал сделать это за два дня, — сообщает ТАСС.

Тем временем, глава Первомайского района Александр Иванов пожаловался на отсутствие денег на ремонт котельной в селе Санниково. Он предупредил, что если будет новая котельная, горячая вода подорожает в разы.