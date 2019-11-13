В Дагестане жители пытались взять штурмом местное отделение Газпрома

Полиция задержала несколько женщин. В МВД республики назвали цитата «праведным гневом» действия возмущённых людей.

Достучаться во всех смыслах до филиала «Газпрома» пытались жители Хасавюрта. Они жаловались, что у них в домах уже месяц нет газа и отопления. Мёрзнут и болеют дети и старики. Люди возмущались высокими тарифами, приписками в квитанциях на оплату и изношенностью городских сетей, пишет дагестанская газета Черновик. К отделению компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» пришли около ста человек, в основном женщины, судя по видео, которые появились в интернете. Сначала перед ними закрыли ворота, люди потребовали пропустить их на территорию.

Ворота открыли, но войти в офис компании не удалось. На пути была металлическая дверь с окошком, которое никто не открыл, несмотря на крики и требования. Один мужчина несколько раз ударил в дверь ногой. Рядом стояла деревянная скамейка, несколько пожилых женщин взяли её и стали таранить дверь.

Лишь после нескольких сильных ударов окошечко приоткрылось, но один из сотрудников его сразу закрыл. К офису отделения Газпрома стянули десятки полицейских и вооружённых людей в камуфляже. Между ними и местными жителями произошла словесная перепалка, она едва не закончилась дракой. «Если бы мы не платили за газ — другое дело» — кричала пожилая женщина. Полиция задержала женщин, которые пытались штурмовать офис, на них составили административные протоколы и отпустили домой, сообщили РБК в пресс-службе МВД Дагестана. В аккаунте ведомства в инстаграме появилась запись о «праведном гневе жителей, возмущённых отсутствием газа и тепла. Они вправе получить обе вещи: тепло в дома в середине ноября и ответ на вопрос, почему его нет». В МВД признали также, что люди имеют полное право на обратную связь.

Администрация Хасавюрта настаивает на том, что жители получают газ, правда цитата «по летней норме». Чиновники отметили, что не раз просили Газпром перейти на зимнюю норму подачи газа. Администрация уточнила, что инцидент произошёл позавчера.

В перебоях с поставками газа в Дагестане виноваты местные власти, которые проводят неправильную социальную политику. Такое мнение «Эху» высказал журналист Максим Шевченко. Силовыми методами эту проблему решить не удастся, отметил Максим Шевченко.

События в Дагестане не первый случай активного народного протеста, но это не будет иметь продолжения, — считает политолог Алексей Макаркин По словам Макаркина, чаще всего люди проявляют недовольство в мирной форме, пишут жалобы и письма.

Проблемой перебоев с поставками газа в жилые дома Дагестана должна озаботиться Генпрокуратура. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Михаил Фишман. Михаил Фишман считает, что штрафовать местных жителей за проявление справедливого недовольства нельзя.