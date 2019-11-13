Предложение о праздновании дня окончания стояния на реке Угре принято к сведению, конкретного решения не принималось

Предложение о праздновании дня окончания Великого стояния на реке Угре принято к сведению, но конкретного решения на этот счет не принималось..

«Действительно такое предложение излагалось губернатором Калужской области, оно было принято к сведению, но каких-то конкретных решений на этот счет не принималось», — сказал Д.Песков.

Он также подчеркнул, что на повестке дня этот вопрос не стоит.

Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что президент России Владимир Путин якобы поддержал идею установить новую всероссийскую памятную дату — день окончания Великого стояния на реке Угре.

Калужская область в июне 2019 года внесла в Госдуму законопроект о праздновании дня свержения монголо-татарского ига. Правительство России дало положительное заключение на документ. Однако власти Татарстана выступили против инициативы, заявив, что она разъединит русских и татар. После этого рассмотрение законопроекта в Госдуме было отложено.