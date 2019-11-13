Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко дисквалифицирован на один матч

Его наказали за высказывание в адрес арбитра в игре чемпионата России против Сочи. Сам матч закончился со счетом 3:2 в пользу армейцев. О решении контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза объявил сегодня глава этой структуры Артур Григорьянц.