Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко дисквалифицирован на один матч

Его наказали за высказывание в адрес арбитра в игре чемпионата России против Сочи. Сам матч закончился со счетом 3:2 в пользу армейцев. О решении контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза объявил сегодня глава этой структуры Артур Григорьянц.
2019-11-13T17:32:00+03:00
2019-11-13T17:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 13 ноября 2019
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