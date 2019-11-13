Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о введении рынка земли

Документ отменяет с октября следующего года запрет на отчуждение сельскохозяйственных земель всех форм собственности. Во время дебатов у стен украинского парламента проходила акция протеста. Сторонники законопроекта считают, что он должен дать импульс роста экономики. Критики обвиняют в том, что документ обслуживает интересы иностранного капитала.