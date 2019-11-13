В Госдуму внесли законопроект о запрете деклараций в рамках амнистии капиталов в уголовных делах

Авторами документа стали глава комитета по бюджету и налогам, член «Единой России» Андрей Макаров и руководитель другого комитета по законодательству «единоросс» Павел Крашенинников. Ранее сегодня президиум Верховного суда выпустил разъяснения о том, что подобные декларации нельзя использовать как в уголовных, так и в налоговых или административных делах. Таким образом, он дополнил ту позицию, которую президиум высказал еще в конце октября.