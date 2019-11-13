Один из обвиняемых в угрозах судье, по словам его адвоката, признал вину

Как сказал агентству ТАСС защитник Сергея Половца Григорий Червонный, его подзащитный опубликовал в Твиттере новость о приговоре Павлу Устинову который вынес судья Алексей Криворучко. К ней был добавлен комментарий другого пользователя, который следствие посчитало угрозой, и этот комментарий отразился в ленте Половца. Всего по этому делу задержаны три человека. Несколько минут назад судья Басманного суда Юлия Сафина приняла решение об аресте еще одного фигуранта Алексея Вересова.