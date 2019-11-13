Представители Высшей школы экономики извинились перед профессором Гасаном Гусейновым

Комиссия ученого совета по академической этике приняла такое решение, поскольку ученого не поставили в известность о рассмотрении его дела, — передает агентство РИА Новости. Представитель комиссии сказала, что вуз придерживается принципов академической свободы, но его сотрудникам следует не забывать об ответственности за публичные заявления. В конце прошлого месяца Гусейнов пожаловался в своем Фейсбуке, что не может найти иностранной прессы в Москве, кроме изданий, которые написаны на, цитата, «убогом, клоачном» русском языке. После этого комиссия ученого совета по академической этике рекомендовало профессору принести публичные извинения.
2019-11-13T17:04:00+03:00
2019-11-13T17:04:51+03:00
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17:04, 13 ноября 2019
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