Кремль пока не принимал решения по инициативе о праздновании Дня окончания стояния на реке Угре

Как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «Эха», само предложение принято к сведению, но в повестке дня такого вопроса пока нет. Ранее калужский губернатор Анатолий Артамонов сказал, что президент Владимир Путин якобы поддержал идею о новой памятной дате. Против такого шага выступают власти Татарстана. Они считают, что это разъединит русских и татар.