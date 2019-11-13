Кремль пока не принимал решения по инициативе о праздновании Дня окончания стояния на реке Угре

Как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «Эха», само предложение принято к сведению, но в повестке дня такого вопроса пока нет. Ранее калужский губернатор Анатолий Артамонов сказал, что президент Владимир Путин якобы поддержал идею о новой памятной дате. Против такого шага выступают власти Татарстана. Они считают, что это разъединит русских и татар.
2019-11-13T17:03:00+03:00
2019-11-13T17:04:16+03:00
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17:03, 13 ноября 2019
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