Следственный комитет начал проверку в Алтайском селе, жительница которого упала на колени перед Дмитрием Медведевым

Ведомство рассматривает обстоятельства, почему в селе Санниково отсутствует горячая вода, — сообщается в управлении СК по региону. Сам Медведев во время разговора с женщиной пообещал, что ее проблемы будут решены. Позже он вновь вернулся к этому вопросу.

Медведев также поручил заняться этой проблемой алтайскому губернатору Виктору Тоненко решить проблемы с горячей водой в селе.