Госдуме рекомендовали принять во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании СМИ-иностранных агентов

Такое решение принял сегодня профильный комитет нижней палаты по информационной политике. Отмечается, что документ позволит наделять статусом иностранного агента физических лиц. Критики считают законопроект еще одним наступлением на свободу слова. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заверил, что они изучат этот документ.

Владимир Соловьев надеется, что перед окончательным утверждением законопроекта пройдут консультации с представителями журналистского сообщества. Как ожидается, рассмотрение во втором, решающем чтении состоится на следующей неделе.