Российский хоккеист Илья Ковальчук выведен из состава своего нынешнего клуба «Los Angeles Kings»

При этом 36-летнему олимпийскому чемпиону и чемпиону мира разрешено тренироваться с командой, — сказал генеральный менеджер клуба Роб Блэйк в интервью газете Los Angeles Times. Главный тренер Тодд Маклеллан считает, что для Ковальчука еще не все потеряно – у него будет шанс вернуться. Согласно статистике, хоккеист не забивает уже 8 матчей подряд, за четыре последние встречи у него на счету лишь одна результативная передача.