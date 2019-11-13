Российский хоккеист Илья Ковальчук выведен из состава своего нынешнего клуба «Los Angeles Kings»

При этом 36-летнему олимпийскому чемпиону и чемпиону мира разрешено тренироваться с командой, — сказал генеральный менеджер клуба Роб Блэйк в интервью газете Los Angeles Times. Главный тренер Тодд Маклеллан считает, что для Ковальчука еще не все потеряно – у него будет шанс вернуться. Согласно статистике, хоккеист не забивает уже 8 матчей подряд, за четыре последние встречи у него на счету лишь одна результативная передача.
2019-11-13T16:33:00+03:00
2019-11-13T16:34:05+03:00
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16:33, 13 ноября 2019
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