В Испании пропал бывший глава военной разведки Венесуэлы

Это произошло через несколько дней после того, как местный суд одобрил выдачу Уго Карвахаля США, — отмечает газета El Pais. Вашингтон считает бывшего начальника военной разведки Венесуэлы причастным к наркоторговле. Сам Карвахаль несколько дней назад написал в своем Твиттере, что ни он, ни его адвокаты не были официально уведомлены о каком-либо решении суда.