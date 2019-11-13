В Испании пропал бывший глава военной разведки Венесуэлы

Это произошло через несколько дней после того, как местный суд одобрил выдачу Уго Карвахаля США, — отмечает газета El Pais. Вашингтон считает бывшего начальника военной разведки Венесуэлы причастным к наркоторговле. Сам Карвахаль несколько дней назад написал в своем Твиттере, что ни он, ни его адвокаты не были официально уведомлены о каком-либо решении суда.
2019-11-13T16:33:00+03:00
2019-11-13T16:33:37+03:00
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16:33, 13 ноября 2019
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