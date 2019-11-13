Высокопоставленную сотрудницу американского Госдепартамента обвиняют во лжи

Мина Чан указывала в резюме несуществующие достижения, и даже создала поддельную обложку журнала Time со своей фотографией, утверждает телеканал NBC. Она занимала должность заместителя помощника госсекретаря в бюро по вопросам конфликтов и стабилизации. Скандал дал критикам президента США Дональда Трампа новый повод говорить о провальной кадровой политике правящей администрации.