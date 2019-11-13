В Сирии сменился командующий российской группировкой войск, пишет газета «Ведомости»

Его преемником стал заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко. По словам источника издания, кадровые перестановки произошли еще в сентябре и были связаны с окончанием срока командировки генерала Сердюкова. Назначению Чайко не помешал статус свидетеля по делу бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, которого арестовали по обвинению в получении взяток на 23,5 млн руб.
2019-11-13T16:31:00+03:00
2019-11-13T16:32:13+03:00
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16:31, 13 ноября 2019
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