В Сирии сменился командующий российской группировкой войск, пишет газета «Ведомости»

Его преемником стал заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко. По словам источника издания, кадровые перестановки произошли еще в сентябре и были связаны с окончанием срока командировки генерала Сердюкова. Назначению Чайко не помешал статус свидетеля по делу бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, которого арестовали по обвинению в получении взяток на 23,5 млн руб.