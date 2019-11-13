Басманный суд Москвы рассматривает в эти минуты вопрос о мере пресечения для задержанного по делу об угрозах судье

Басманный районный суд Москвы рассматривает в эти минуты вопрос о мере пресечения для задержанного по делу об угрозах судье. 46-летнего Алексея Вересова обвиняют в публичных призывах к экстремизму. По просьбе прокурора, судья Юлия Сафина постановила о рассмотрении вопроса о мере пресечения в закрытом режиме с формулировкой «для безопасности участников процесса». Всего по этому делу задержаны уже три человека. Как пишет интернет-издание «Медиазона», Вересова задержали за комментарий в интернете в адрес судьи Алексея Криворучко.