МВД Дагестана решило не осуждать женщин из Хасавюрта, которые штурмовали местный офис газовой компании

В ведомстве считают праведным гнев жительниц города, — говорится на странице министерства в Инстаграме. Жительницы республики вправе получить тепло в свои дома в середине ноября и ответ на вопрос, почему его нет, — отмечают в МВД. Инцидент произошел в начале этой недели. В самой газовой компании сказали дагестанскому еженедельнику «Черновик», что претензии с подачей газа следует адресовать не им. Сообщалось также, что на участниц стихийной акции были составлены административные протоколы.
2019-11-13T16:30:00+03:00
2019-11-13T16:35:04+03:00
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16:30, 13 ноября 2019
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