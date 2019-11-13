МВД Дагестана решило не осуждать женщин из Хасавюрта, которые штурмовали местный офис газовой компании

В ведомстве считают праведным гнев жительниц города, — говорится на странице министерства в Инстаграме. Жительницы республики вправе получить тепло в свои дома в середине ноября и ответ на вопрос, почему его нет, — отмечают в МВД. Инцидент произошел в начале этой недели. В самой газовой компании сказали дагестанскому еженедельнику «Черновик», что претензии с подачей газа следует адресовать не им. Сообщалось также, что на участниц стихийной акции были составлены административные протоколы.