Евросоюз готов оказать помощь Италии в связи с наводнением в Венеции

Минувшей ночью уровень воды поднялся до отметки в 187 сантиметров. Это рекордный показатель с 1966 года.

Затоплено более 80% территории города. Погибли два человека. Вода залила первые этажи домов. Ураганный ветер крушил все, — рассказала в эфире Эха жительница Венеции Екатерина Марголес

Власти Венеции сообщили, что городским достопримечательностям нанесен серьезный ущерб.