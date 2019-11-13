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16:04, 13 ноября 2019

Жительница села Санниково в Алтайском крае Татьяна Кадукина встала на колени перед премьер-министром Медведевым

Таким образом она просила решить ее проблему. Кадукина рассказала, что в ее доме три года нет горячей воды. При этом она долгое время не может попасть на прием к губернатору Виктору Томенко.
Медведев обещал, что встреча с губернатором обязательно будет.
Как сообщает Знак.ком, глава региона приехал домой к Кадукиной и заявил, что через день-два займется этим вопросом, — цитирую, — «Быстренько проводим Дмитрия Анатольевича, а вечером проведу в Барнауле совещание и будем разбираться», — конец цитаты.



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