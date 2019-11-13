Закон о журналистах-иноагентах – очередное наступление на свободу слова, — Антон Карлинер:

Комитет Госдумы по информационной политике,

информационным технологиям и связи рекомендовал принять во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов в том числе позволяющий наделять таким статусом физические лица.

Закон о журналистах-иноагентах – очередное наступление на свободу слова, сказал нам сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер.

Законопроект предлагает обязать СМИ, признанные в России «иноагентами», создавать юрлица на территории страны. К незарегистрированному СМИ могут применяться санкции

Роскомнадзора.