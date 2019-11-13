Следователи задержали еще одного подозреваемого в угрозах судье Мосгорсуда

Он, как сообщается, был автором призыва к расправе, опубликованного в интернете.

Нового подозреваемого, Евгения Ерзунова, следственные органы задержали в аэропорту Внуково при попытке вылететь за границу. Об этом сообщили в СК. В ведомстве отметили, что изобличил его другой фигурант Сергей Половец. По его словам, Ерзунов является автором сообщения, из-за которого возбудили дело. Мужчине планируют предъявить обвинение по статье – угроза убийством в отношении судьи. Поводом для начала уголовного преследования стал ретвит – Половец перепостил в Twitter запись о том, что судья Мосгорсуда Алексей Криворучко приговорил фигуранта так называемого «московского дела», актера Павла Устинова 3,5 годам лишения свободы за то, что тот якобы вывихнул плечо рсогвардейца. Под постом был комментарий Евгения Ерзунова: «судья К., ходи оглядывайся, скоро тебе смерть». Как рассказал адвокат Евгений Червонный, этот комментарий отобразился в ленте у Половца, за что ему предъявили обвинение обвинение по статье об угрозе убийством судье.

Известно еще об одном задержанным за угрозы судье в интернете – это житель Удмуртии Алексей Вересов. Ему в ближайшее время должны избрать меру пресечения – суд по просьбе следствия закрыл этот процесс