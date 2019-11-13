Президент Путин подписал указ о присвоении государственных наград

В общей сложности ордена, медали и почетные звания получил 161 человек. В частности, владелец норильского Никеля Владимир Потанин награжден орденом !"За заслуги перед отечеством 2-й степени" Бизнесмен Борис Ротенберг получил орден Александра Невского «за заслуги в области спорта», звания «Героя России» удостоен космонавт Сергей Прокопьев.
2019-11-13T15:30:00+03:00
2019-11-13T15:34:14+03:00
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15:30, 13 ноября 2019
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