Президент Путин подписал указ о присвоении государственных наград

В общей сложности ордена, медали и почетные звания получил 161 человек. В частности, владелец норильского Никеля Владимир Потанин награжден орденом !"За заслуги перед отечеством 2-й степени" Бизнесмен Борис Ротенберг получил орден Александра Невского «за заслуги в области спорта», звания «Героя России» удостоен космонавт Сергей Прокопьев.