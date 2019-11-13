Свидетель обвинения по делу Седьмой студии: Деньги обналичивались через подставные фирмы с помощью фиктивных договоров

Ключевой свидетель обвинения по делу Седьмой студии, бухгалтер Нина Масляева, рассказала в суде, что деньги обналичивались через подставные фирмы с помощью фиктивных договоров на выполнение работ. Часть денег присваивалась, — утверждает Масляева. При этом она не уточнила кем.

Напомним, — дело Седьмой студии повторно слушается в Мещанском суде Москвы. Фигурантов, среди которых режиссер Кирилл Серебренников, обвиняют в хищении 130 миллионов рублей, выделенных на театральный проект «Платформа». Виновной себя признала только Масляева.