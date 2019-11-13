Шведская школьница Грета Тунберг вернется из США в Европу на катамаране

Девушка отказывается летать самолетами. Она считает, что авиатранспорт наносит большой экологии. Грета добиралась из Швеции в Нью-Йорк на яхте. Она выступила на Генассамблее ООН и обвинила мировых лидеров в том, что они не защищают климат. Грета уверена, что у нее «украли мечты и детство».
2019-11-13T15:00:00+03:00
2019-11-13T15:05:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2536659-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:00, 13 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…
30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…