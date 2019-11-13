Шведская школьница Грета Тунберг вернется из США в Европу на катамаране

Девушка отказывается летать самолетами. Она считает, что авиатранспорт наносит большой экологии. Грета добиралась из Швеции в Нью-Йорк на яхте. Она выступила на Генассамблее ООН и обвинила мировых лидеров в том, что они не защищают климат. Грета уверена, что у нее «украли мечты и детство».