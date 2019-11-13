Росгвардия передала в МВД жалобу девушки, которая получила удар в живот от силовика на акции 10 августа в центре Москвы. Оба ведомства уверяют, что их сотрудники не причастны к инциденту.

Заявление Дарьи Сосновской продолжает кочевать по силовым ведомствам, но получить ответ на вопрос, кто именно её ударил кулаком в живот при задержании, так и не удаётся. Всё случилось 10 августа после митинга на проспекте Сахарова. К зданию администрации президента в районе Китай-города пришли несколько сотен человек, людей после скандирования лозунгов против Путина стали жёстко задерживать. Видео, на котором полицейский — он был в балаклаве, с опущенным забралом — бьёт девушку в живот, вызвало бурю возмущения. По словам адвоката Татьяны Молокановой девушку также ударили по голове. Она получила сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и грудной клетки. Активистка рассказывала, что её грубо задержали после того как она вступилась за другого участника акции. В МВД уверяли, что их сотрудник по данным издания База это был Сергей Цыплаков, к инциденту не причастен. Пообещали служебную проверку. СК жалобу Сосновской переправил в Росгвардию. Там рассмотрели обращение. Указанные в нём люди не сотрудники федеральной службы. Заявление направили в Главное управление собственной безопасности МВД, говорится в ответе с подписью начальника отдела безопасности Игоря Соломина.

Первоначально Сосновскую обвиняли в административном нарушении. Девушке грозил штраф до 20ти тысяч рублей или до 40ка часов общественных работы. Таганский суд вернул её дело в полицию.