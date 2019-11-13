ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах – уголовных, налоговых и административных

Сегодня Верховный суд запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах – уголовных, налоговых и административных. Напомним, — ФСБ изъяло декларацию бизнесмена Валерия Израйлита и использовала ее в качестве доказательства в уголовном деле.

На вчерашнем заседании Смольненский районный суд Петербурга не учел позицию Верховного суда и отказался изъять декларацию из материалов уголовного дела, — сообщила адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.

Ранее президент Путин поручил правительству следить за соблюдением запрета на использование деклараций против предпринимателей.