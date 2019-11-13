Группа неизвестных попыталась захватить здание посольства Венесуэлы в Бразилии, — сообщили в венесуэльском МИДе.

В Каракасе считают, что правительство Бразилии должно дать гарантии безопасности и соблюдения международных конвенций. «Если агрессия не прекратится, это будет серьезным прецедентом», — подчеркивают дипломаты.